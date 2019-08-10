Son Dakika Haberleri: Denizli'de deprem anının yeni görüntüleri ortaya çıktı
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Denizli'de deprem anının yeni görüntüleri ortaya çıktı

6 dakika önce

Denizli'de Bozkurt ilçesinde geçtiğimiz 8 Ağustos'ta meydana gelen Çardak ve Baklan ilçelerinden etkilendiğinde 6 büyüklüğündeki depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Denizli'de Bozkurt ilçesinde geçtiğimiz 8 Ağustos'ta meydana gelen Çardak ve Baklan ilçelerinden etkilendiğinde 6 büyüklüğündeki depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Deprem anında kayıtta olan bir marketin güvenlik kamerası görüntüleri depremin şiddetini gözler önüne serdi. 8 Ağustos Perşembe günü meydana gelen ve merkez üssü Bozkurt olan 6 büyüklüğündeki depremin ortaya çıkan yeni görüntüleri depremin ne denli korkutucu olduğunu gösterdi. Çardak ilçesi Saray Mahallesi'nde Osman Savur isimli vatandaşa ait marketin güvenlik kameralarına yansıyan deprem anın da raflar önce şiddeti bir şekilde sallandı. Sarsıntı ile birlikte ardından raflardaki şampuan gibi ürünler yere devrildi. Sonrasında ise elektrikler gitti. Büyük bir korku ve paniğinde yaşandığı deprem anında market ardından harabeye döndü.
(İHA)
Denizli, Çardak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 11:50 Kaynak: İHA
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Denizli'de deprem anının yeni görüntüleri ortaya çıktı
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