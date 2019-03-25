Denizli'de deprem nedeniyle eğitime iki gün ara verildi
24 dakika önce
Denizli Acıpayam'da 20 Mart'ta meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntıların devam etmesi nedeniyle eğitime iki gün ara verildi.
Denizli Acıpayam
'da 20 Mart'ta meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntıların devam etmesi nedeniyle eğitime iki gün ara verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 11:27
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