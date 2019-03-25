Son Dakika Haberleri: Denizli'de deprem nedeniyle eğitime iki gün ara verildi

Denizli'de deprem nedeniyle eğitime iki gün ara verildi

24 dakika önce

Denizli Acıpayam'da 20 Mart'ta meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntıların devam etmesi nedeniyle eğitime iki gün ara verildi.

Denizli'de deprem nedeniyle eğitime iki gün ara verildi, System.String[]
Denizli Acıpayam'da 20 Mart'ta meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntıların devam etmesi nedeniyle eğitime iki gün ara verildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 11:27 

Acıpayam, Denizli, Ekonomi
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