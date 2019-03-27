Son Dakika Haberleri: Denizli'de deprem sonrası okullar tatil edildi

Denizli'de deprem sonrası okullar tatil edildi

34 dakika önce

Denizli Acıpayam'da 4.3 büyüklüğündeki depremin ardından eğitime hafta sonuna kadar ara verildi.

Denizli'de deprem sonrası okullar tatil edildi, System.String[]
Denizli Acıpayam'da 4.3 büyüklüğündeki depremin ardından eğitime hafta sonuna kadar ara verildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 04:37 

Acıpayam, Denizli, Ekonomi
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