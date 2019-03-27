Denizli'de deprem sonrası okullar tatil edildi
34 dakika önce
Denizli Acıpayam'da 4.3 büyüklüğündeki depremin ardından eğitime hafta sonuna kadar ara verildi.
Denizli Acıpayam'da 4.3 büyüklüğündeki depremin ardından eğitime hafta sonuna kadar ara verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 04:37
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