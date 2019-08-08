Denizli'de deprem sonrası yaşanan heyelan anı kamerada
1 saat önce
Denizli'de deprem sonrası yaşanan heyelan anı kameradaDENİZLİ - Denizli'nin Balkan ilçesinde 6 büyüklüğündeki depremin ardından meydana gelen heyelan, otoyolda seyir halindeki bir vatandaş tarafından görüntülendi.
Denizli Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 08:21 Kaynak: İHA
'de deprem sonrası yaşanan heyelan anı kamerada
DENİZLİ - Denizli'nin Balkan ilçesinde 6 büyüklüğündeki depremin ardından meydana gelen heyelan, otoyolda seyir halindeki bir vatandaş tarafından görüntülendi.
Denizli'de 6 şiddetindeki deprem sonrası heyelan meydana geldi. Bir vatandaş otoyolda seyir halindeyken yaşanan heyelanı anbean görüntüledi. Cep telefonuyla çekilen görüntülerde kaya parçalarının savrulduğu, otoyolun kenarında sarı toz bulutlarının yol boyunca devam ettiği görülüyor.
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