Denizli'de deprem tedirginliği - Son Dakika

Denizli'de deprem tedirginliği

02.11.2020 13:50
Denizli'de deprem tedirginliği, System.String[]

Merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi olan 6.6 büyüklüğündeki deprem Denizli'de de hissedildi ama herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.

Merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi olan 6.6 büyüklüğündeki deprem Denizli'de de hissedildi ama herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı. İzmir'de meydana gelen yıkımın ardından çevre illerde de depremler olabileceği gündeme geldi ve Denizlili vatandaşlar olası bir depremden dolayı tedirgin oldu.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem İzmir'de büyük bir yıkıma yol açtı. Depremde göçük altında kalan 20'nin üzerinde vatandaşımız hayatını kaybederken yüzlerce vatandaşımız ise yaralandı. Denizli Valisi Ali Fuat Atik, depremin hissedildiği illerden birisi olan Denizli'de, depremden dolayı herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığını açıkladı. Tehlikeli fay hatlarının yer aldığı Denizli'de de ilerleyen günlerde meydana gelebilecek depremlerden dolayı korku yaşayan Denizlili vatandaşlar, şehirdeki deprem önlemlerinin ve planlamaların kısa sürede gerçekleştirilmesini istedi.

Denizli'de tehlikeli fay hatlarının bulunduğunu belirten Levent Gümüştekin, "İzmir'de meydana gelen yıkımı gördük, kendimizi güvende hissetmiyoruz. Yetkililerin kısa süre içerisinde Denizli'de depreme karşı alınan önlemleri ve planları geliştirmelerini, vatandaşlarımızı bu konuda bilgilendirmelerini istiyoruz" diye konuştu.

2019'un Ağustos ayında meydana gelen 6.0 büyüklüğündeki deprem anında evinde olduğunu dile getiren Mehmet Okan Karaltı, "Oturduğumuz binanın yeterince güvenilir olmadığını o gün depremden dolayı sallanırken gördüm. Daha büyük bir deprem bizim için bir felaket olabilirdi. Uzmanlar, Denizli'de de büyük depremlerin meydana gelebileceğini söylüyor, biz de olası depremlerden dolayı tedirginiz" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Denizli'de deprem tedirginliği
Denizli'de deprem tedirginliği
Denizli'de deprem tedirginliği
Denizli'de deprem tedirginliği
Denizli'de deprem tedirginliği

Seferihisar, Denizli, Deprem, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Denizli'de deprem tedirginliği - Son Dakika


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