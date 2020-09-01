Denizli'de deprem yaraları sarılma noktasına ulaştı - Son Dakika

Denizli'de deprem yaraları sarılma noktasına ulaştı

Denizli'de deprem yaraları sarılma noktasına ulaştı Başkan Zolan, Acıpayam ilçesinde incelemelerde bulundu Başkan Zolan: "Gönül gönüle bu işlerin üstesinden geldik" "TOKİ konutları inşa ediliyor, sona gelindi" Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Acıpayam ilçesinde Büyükşehir...

Denizli'de deprem yaraları sarılma noktasına ulaştı

Başkan Zolan, Acıpayam ilçesinde incelemelerde bulundu

Başkan Zolan:

"Gönül gönüle bu işlerin üstesinden geldik"

"TOKİ konutları inşa ediliyor, sona gelindi"

DENİZLİ - Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Acıpayam ilçesinde Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen yatırım ve çalışmaları inceledi. Birlik ve beraberliğe vurgu yapan Başkan Zolan, "Şunu biliyoruz ki el ele gönül gönüle bu işlerin üstesinden geldik, gelmeye de devam edeceğiz inşallah" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Acıpayam ilçesini ziyaret ederek vatandaşlar ile bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçede hayata geçirilen yatırım ve çalışmaları inceleyen Başkan Osman Zolan, depremzedeler için yapılan TOKİ konutları hakkında da bilgi aldı. Başkan Zolan mahallelerde üreticilerle buluştu. Başkan Zolan, Acıpayam ilçe ziyaretine Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan, belediye meclis üyeleri, AK Parti Acıpayam İlçe Başkanı Fikret Gümüş, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Aydın ve beraberindekiler eşlik etti. İlk olarak Acıpayam Kaymakamı Ali Şanlıer'e konuk olan Başkan Zolan daha sonra Acıpayam Belediyesini ziyaret ederek burada görev yapan personeller ile bir süre sohbet etti. Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan, ilgi, alaka ve hizmetler nedeniyle Acıpayam halkı adına Başkan Zolan'a teşekkür etti. Şevkan, "Vefalı Acıpayam halkı hiçbir zaman Osman Zolan Başkanımı ve onun gibi halkını düşünen insanları yalnız bırakmayacaktır. Bizim halkımız adam evlatlığına bakar. Osman Zolan Başkanımı hangi şartta olursa olsun, Acıpayamlıların asla yalnız bırakmayacağını yürekten söylerim" diye konuştu.

"Deprem yaraları sarılma noktasına geldi"

Acıpayam Belediyesinin Hulusi Şevkan Başkanlığında uzun yıllardır devam eden güzel hizmetleri olduğunu söyleyen Başkan Zolan, "Acıpayamımız her geçen gün güzelleşiyor. Büyükşehir olmamızla beraber, Hulusi Başkanımız, meclis üyelerimiz, muhtarlarımızla birlikte Acıpayamımızı daha güzele, daha ileriye nasıl götürebiliriz diye uğraştık. Aldığımız çok mesafe var ve daha yapılması gereken işlerimiz var. Şunu biliyoruz el ele gönül gönüle bu işlerin üstesinden geldik. Bundan sonraki ihtiyaçları da el ele gönüle yapmaya devam edeceğiz. Allah'ım nasip etsin. Verdiğimiz birçok sözümüz yerine geldi. Acıpayamımızın beklediği hizmetler var. Bunları nasıl yaptıysak, bundan sonra da yapmayı Allah'ım bizlere nasip etsin. Acıpayamlı hemşehrilerime de teşekkür ederim. Depremden sonra devletimizin gücüyle TOKİ konutları inşa ediliyor, sona gelindi. Evini yerinde yapmayla ilgili tüm kanuni düzenlemeler yapıldı, vatandaşlarımız yatırımlarını yapmaya başladı. Deprem yaraları en üst seviyede sarılma noktasına geldi" diye konuştu.

Başkan Zolan üreticiler ve vatandaşlar ile buluştu

Başkan Zolan, program kapsamında AK Parti Acıpayam İlçe Teşkilatı ile bir araya geldi. Kongre öncesi çalışmalarını sürdüren İlçe Başkanı Fikret Gümüş ve yönetim kurulu üyelerine kolaylıklar dileyen Başkan Zolan, Acıpayam merkezde esnafı ziyaret etti. Acıpayam'da inşa edilen TOKİ konutlarını da inceleyen ve gün boyu süren program kapsamında Akalan, Kelekçi, Aliveren, Apa ve Yeşilyuva Mahalleleri'ni de Başkan Zolan ziyaret etti. Üreticilerle bir araya gelen Başkan Zolan, Büyükşehir Belediyesinin ilçede sürdürdüğü asfalt çalışmaları ile katı atık aktarma istasyonu ve atık su arıtma tesisini inceledi, vatandaşların istek ve önerilerini dinledi.

Denizli'de deprem yaraları sarılma noktasına ulaştı

Osman Zolan, Acıpayam, Denizli, Deprem, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 13:01 - Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Denizli'de deprem yaraları sarılma noktasına ulaştı - Son Dakika

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