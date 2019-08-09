Son Dakika Haberleri: Denizli'de depremin yaraları sarılıyor (2)
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Denizli'de depremin yaraları sarılıyor (2)

1 saat önce

92 YARALININ 85'İ TABURCU OLDUDenizli'nin Bozkurt ilçesinde, dün saat 14.25'te meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye çok sayıda yardım malzemesi gönderen ve incelemelerde bulunan uzmanların verdiği bilgiler doğrultusunda AFAD'dan yeni açıklama geldi.

Denizli'de depremin yaraları sarılıyor (2), System.String[]

92 YARALININ 85'İ TABURCU OLDU
Denizli'nin Bozkurt ilçesinde, dün saat 14.25'te meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye çok sayıda yardım malzemesi gönderen ve incelemelerde bulunan uzmanların verdiği bilgiler doğrultusunda AFAD'dan yeni açıklama geldi. Açıklamaya göre, bölgedekilerin barınmadan beslenmeye tüm ihtiyaçlarının karşılandığı, oluşabilecek nakdi gereksinimler için 500 bin TL ödenek gönderildiği dile getirildi. Bölgeye gönderilen çadır sayısı 525'e çıkartıldı. Açıklamada ayrıca, depremden sonra hastanelere başvuran kişi sayısının 92 olduğu bunlardan da 85'inin taburcu edildiği, 7'sinin ise halen tedavisinin sürdüğü aktarıldı. Türk Kızılay'ı da, bölgede 2 bin kişilik kahvaltı ve bin kişilik sıcak yemek dağıtımı yaptı.
157 ARTÇI SARSINTI
Depremden sonra bölgede bugün saat 13.00'e kadar büyüklükleri 0, 8 ile 3,7 arasında değişen toplam 157 artçı meydana geldi. Bölgede, 14 kurum ve kuruluşun katkısıyla sürdürülen çalışmalarda 475 kişilik personelin görev aldığı, 44 araç, 27 ambulans, 2 sıcak yemek aracı, 4 jeneratör ve helikopter kullanıldığı ifade edildi. Deprem alanlarında 50 kişilik 25 ekiple de hasar tespit analizleri yapılıyor, depremi yaşayanlara destek olmak için 10 kişilik psikososyal destek ekibi çalışıyor. AFAD'dan yapılan açıklamada halkın hasarlı yapılara kesinlikle girmemeleri uyarısı da yer aldı.

Taylan YILDIRIM/BOZKURT (Denizli) -


Denizli, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 02:41 Kaynak: DHA
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