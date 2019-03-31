Denizli'de depremzedeler çadırda oy kullanıyor
1 saat önce
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde geçen hafta meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremden etkilenen bazı mahallelerde vatandaşlar oylarını kurulan çadırlarda kullanıyor.
Denizli
'nin Acıpayam
ilçesinde geçen hafta meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremden etkilenen bazı mahallelerde vatandaşlar oylarını kurulan çadırlarda kullanıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:42
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