Son Dakika Haberleri: Denizli'de depremzedeler çadırda oy kullanıyor

Denizli'de depremzedeler çadırda oy kullanıyor

1 saat önce

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde geçen hafta meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremden etkilenen bazı mahallelerde vatandaşlar oylarını kurulan çadırlarda kullanıyor.

Denizli'de depremzedeler çadırda oy kullanıyor, System.String[]
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde geçen hafta meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremden etkilenen bazı mahallelerde vatandaşlar oylarını kurulan çadırlarda kullanıyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:42 

Acıpayam, Denizli, Ekonomi
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