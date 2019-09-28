Son Dakika Haberleri: Denizli'de derbi heyecanı
Son Dakika Güncel Haber

Denizli'de derbi heyecanı

1 saat önce

Denizli'de derbi heyecanıSÜPER Lig'in 6'ncı haftasında, Galatasaray'ın Fenerbahçe ile sahasında 0-0 berabere kaldığı karşılaşma, Denizli'de ilgiyle takip edildi.

Denizli'de derbi heyecanı

SÜPER Lig'in 6'ncı haftasında, Galatasaray'ın Fenerbahçe ile sahasında 0-0 berabere kaldığı karşılaşma, Denizli'de ilgiyle takip edildi.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisini evde izlemek yerine dışarda cafelerde takip etmek isteyen taraftarlar, karşılaşmanın izlenebildiği, kafe, restoran ve kahvehanelere akın etti.

Maç yayınının yapıldığı alanlara Galatasaray ve Fenerbahçe armalarının bulunduğu bayraklar asıldı. Formalarını giyerek takımlarını ekran başında destekleyen taraftar, maç esnasında heyecan dolu anlar yaşadı. Bazı rakip takım taraftarları da aynı alanda karşılaşmayı izledi.

Golsüz eşitlikle sona eren karşılaşmanın ardından, taraftarlar cadde ve sokaklarda yoğunluk oluşturdu. Bazı taraftarlar, takımlarının marşlarını söyledi.

Denizli'de derbi heyecanı

Galatasaray, Fenerbahçe, Denizli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 10:56 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rus model Victoria Lopyreva'nın Galatasaray'a destek mesajı işe yaramadı
Ersun Yanal'dan Deniz Türüç açıklaması: Herhangi bir problemimiz yok Acun Ilıcalı'dan Ahmet Çakar'a derbi tepkisi: Böyle şey olur mu? Kırmızı ışıkta geçen otomobilin kaza yapması sonucu 7 kişi yaralandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.9.2019 00:07:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Denizli'de derbi heyecanı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]