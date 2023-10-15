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Denizli'de dere yatağında erkek cesedi bulundu - Son Dakika

Denizli'de dere yatağında erkek cesedi bulundu

Son Güncelleme: 16.10.2023 00:42

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, Çürüksu Deresi yatağında el ve ayakları bağlı halde bir erkek cesedi bulundu. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cesedin silahla vurularak öldürüldüğünü belirledi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde dere yatağında el ve ayakları bağlı halde erkek cesedi bulundu.

EL VE AYAKLARI BAĞLANIP SİLAHLA ÖLDÜRÜLMÜŞ

Korucuk Mahallesi Çürüksu Deresi yatağında bir kişiyi hareketsiz görenler, durumu polise bildirdi. Bölgeye gelen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, henüz kimliği belirlenemeyen kişinin el ve ayakları bağlanmış, silahla vurularak öldürüldüğünü belirledi.

Denizli'de dere yatağında bağlı halde erkek cesedi bulundu

KİMLİĞİ BELİRSİZ

Ceset, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi ve kimlik tespiti yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Denizli'de dere yatağında bağlı halde erkek cesedi bulundu
Kaynak: AA

Pamukkale, Denizli, Suç, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Denizli'de dere yatağında erkek cesedi bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Denizli'de dere yatağında erkek cesedi bulundu - Son Dakika
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