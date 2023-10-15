Denizli'de dere yatağında erkek cesedi bulundu

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde dere yatağında el ve ayakları bağlı halde erkek cesedi bulundu.

EL VE AYAKLARI BAĞLANIP SİLAHLA ÖLDÜRÜLMÜŞ

Korucuk Mahallesi Çürüksu Deresi yatağında bir kişiyi hareketsiz görenler, durumu polise bildirdi. Bölgeye gelen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, henüz kimliği belirlenemeyen kişinin el ve ayakları bağlanmış, silahla vurularak öldürüldüğünü belirledi.

KİMLİĞİ BELİRSİZ

Ceset, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi ve kimlik tespiti yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.