Denizli'de dere yatağında erkek cesedi bulundu

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde dere yatağında el ve ayakları bağlı halde erkek cesedi bulundu.
Korucuk Mahallesi Çürüksu Deresi yatağında bir kişiyi hareketsiz görenler, durumu polise bildirdi. Bölgeye gelen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, henüz kimliği belirlenemeyen kişinin el ve ayakları bağlanmış, silahla vurularak öldürüldüğünü belirledi.
Ceset, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi ve kimlik tespiti yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
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