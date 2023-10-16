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Denizli'de Dere Yatağında Bulunan Cesedin Kimliği Belirlendi - Son Dakika

Denizli'de Dere Yatağında Bulunan Cesedin Kimliği Belirlendi

Son Güncelleme: 16.10.2023 09:53

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde dere yatağında bulunan erkek cesedinin 18 yaşındaki Anıl Alperen Yılmaz'a ait olduğu tespit edildi. Yılmaz'ın ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu ortaya çıktı. Soruşturma devam ediyor.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde dere yatağında bulunan erkek cesedinin 18 yaşındaki Anıl Alperen Yılmaz'a ait olduğu tespit edildi.

Anıl Alperen Yılmaz'ın ailesinin, 10 Ekim'de çocukları için kayıp başvurusunda bulunduğu da ortaya çıktı. Soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Korucuk Mahallesi'nden geçen Çürüksu Deresi yatağında, dün akşam, el ve ayakları bağlı, ateşli silahla göğsünden vurulmuş bir erkek cesedi bulunmuştu. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, inceleme için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırılmıştı.

Kaynak: AA

Pamukkale, Denizli, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Denizli'de Dere Yatağında Bulunan Cesedin Kimliği Belirlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Denizli'de Dere Yatağında Bulunan Cesedin Kimliği Belirlendi - Son Dakika
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