Denizli'de "Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni" düzenlendi - Son Dakika

Denizli'de 4 gaziye Cumhurbaşkanlığı tarafından gönderilen "Devlet Övünç Madalyası ve Beratı", törenle verildi.

Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende konuşan Vali Ali Fuat Atik, büyük Türk milleti olarak yaşadıkları coğrafya nedeniyle türlü tehditler altında yaşamaya alıştıklarını söyledi.

Bu topraklarda yaşamanın bedelini ödediklerini vurgulayan Atik, "Biz Avrupa'da herhangi bir ülkede değiliz. Biz tüm dünyanın gözlerinin üzerinde olduğu bir coğrafyayı kendimize vatan edindik. Sizler gibi kahraman büyük Türk milletinin evlatları olduğu müddetçe bu topraklar kıyamete kadar Türk milletine yaşam alanı olarak var olmaya devam edecektir." dedi.

Atik, yeri geldiğinde canını seve seve verecek vatan evlatlarının olduğunun altını çizdi.

Türk milletinin vatanında sonsuza kadar kalma arzusu olduğunu vurgulayan Atik, şunları kaydetti:

"Evet bizim bir iddiamız var, bizim büyük bir davamız var. Bu davamız için de yeri geldiği zaman en kıymetli olan gözümüzü, kolumuzu, bacağımızı, canımızı seve seve feda edeceğiz. Sizler benim nazarımda devlete, vatana olan borcunuzu fazlasıyla ödediniz. Sizinle gurur duyuyorum, iyi ki varsınız.

Sizlerin canını yakan, şehitlerimizin kanını döken herkesten misli ile intikamı alındı, misli ile de hesabı soruldu. Kanınız yerde kalmadı, kalmayacak. Biz büyük Türk milletiyiz. Herkes şehit olma, gazi olma adayıdır. Sizlere vatanım adına, milletim adına teşekkür ediyorum. Kıymetli ailelerinizle birlikte mutlu bir yaşam sürmenizi temenni ediyorum."

Vali Atik, konuşmasının ardından gaziler Burak Özlü, Gökhan Yılmaz, Hüseyin Serinkan, ve Samet Gülüstan'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına Devlet Övünç Madalyası ve Beratını takdim etti.

Törene 11. Komando Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Süleyman Erdemir, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Değirmenci, İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Albay Levent Güldoğuş, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Merkezefendi Belediye Başkan Yardımcısı Necdet Yılmaz, İl Müftü Yardımcısı Ramazan Özgün Türkmen, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Vekili Kadriye Özer Bici, İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Denizli Şube Başkanı Hamdi Helvacılar ile Türkiye Harp Malulü Gazi, Şehit Dul ve Yetimleri Koruma Derneği Başkanı Mustafa Işık ile gazi ve yakınları katıldı.???????

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