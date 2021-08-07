Denizli'de devrilen demir yüklü traktörün römorkundaki 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Denizli'nin Çivril ilçesinde demir yüklü traktörün devrilmesi sonucu römorktaki 2 kişi yaralandı.
Uşak'tan Çivril istikametine seyreden Mehmet P. yönetimindeki 20 ACY582 plakalı demir yüklü traktör, Iğdır Rampası mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, traktör römorkunda bulunan Onur Akdana ve Ramazan Yavuz, ambulansla Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı bildirildi.
Kaynak: AA
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