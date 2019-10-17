Son Dakika Haberleri: Denizli'de devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı
Son Dakika Güncel Denizli'de devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı

Denizli'de devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı

39 dakika önce

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde orta refüje çarparak devrilen hafif ticari araçtaki aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Denizli'de devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı, System.String[]

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde orta refüje çarparak devrilen hafif ticari araçtaki aynı aileden 4 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Hasan Akkoç idaresindeki 32 PL 392 plakalı hafif ticari araç, Alikurt Mahallesi Başçeşme mevkisinde orta refüje çarpıp kontrolden çıktı.

Çarpmanın etkisiyle refüjdeki ağaçları da deviren araç ters dönerek durdu.

Kazada araç içerisinde sıkışan sürücü Akkoç ile yanındaki Habibe, Gökhan ve Sultan yapılan çalışmayla kurtarıldı.


Yaralılar sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.

Denizli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 02:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Avrupa ülkesinden Türkiye'ye destek geldi: Yaptırımı desteklemiyoruz
Barış Pınarı Harekatı'nda 40 terörist teslim oldu, 600 terörist firar etti Barış Pınarı Harekatı'nın 2'nci gününde gerçekleştirilen dansözlü organizasyon için TMSF'den açıklama geldi CHP'den Trump'ın Erdoğan'a gönderdiği mektuba tepki: Bu müsvedde sahibine derhal iade edilmelidir

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2019 14:47:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Denizli'de devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]