Denizli'de devrilen hafriyat tırının sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde devrilen hafriyat tırının sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre Akhan Mahallesinde Muhammet Taştan (51) idaresindeki 06 DS 2498 plakalı hafriyat tırı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Cafer Sadık Abalıoğlu Bulvarında bariyerleri kırıp boş tarlaya devrildi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araca sıkışan sürücü, Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.
Kazada yaralanan sürücü Taştan, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.
Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Polis ekipleri, tırın tarladan kaldırılması için çalışma başlattı.