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Denizli'de devrilen minibüsteki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

6 saat önce

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde kontrolden çıkan minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Denizli'de devrilen minibüsteki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı, System.String[]

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde kontrolden çıkan minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Sarayköy'den Denizli yönüne giden Mehmet Yıldız'ın kullandığı 20 BU 710 plakalı minibüs, Kumkısık Mahallesi'nde bankete park ettiği aracıyla kontrolsüz kavşakta yolun karşısına geçmeye çalışan A.A. idaresindeki 09 ACK 189 plakalı otomobile çarpmamak için manevra yaptı.

Kontrolden çıkan minibüs, yol kenarındaki toprak yığınına çarpıp devrildi.

Olay yerine gelen sağlık ekibi, devrilen aracın altında kalan yolcu Ahmet Özkan'ın (63) yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Yaralanan minibüs sürücüsü ile araçta bulunan yolcular Ayşe Yıldız, Yavuz Süleyman Yıldız ve Cennet Yıldız hastaneye kaldırıldı.

Kontrolsüz kavşakta karşıya geçen otomobil sürücüsü A.A. gözaltına alındı.

Merkezefendi, Denizli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 04:06 Kaynak: AA
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