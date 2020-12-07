Denizli'de devrilen otomobildeki baba ve oğlu yaralandı - Son Dakika

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Mehmet Bal yönetimindeki 09 AU 558 plakalı otomobil, Kelekçi Mahallesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sıkışan sürücü ve yanındaki babası Mustafa Bal itfaiye yardımıyla araçtan çıkartıldı.
112 Acil Sağlık ekiplerince Acıpayam Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
- Kaynak: AA
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