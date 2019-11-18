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Denizli'de devrilen otomobildeki çift ağır yaralandı

6 saat önce

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, ağaca çarparak devrilen otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı.

Denizli'de devrilen otomobildeki çift ağır yaralandı, System.String[]

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, ağaca çarparak devrilen otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı.


Hüseyin Özen (53) idaresindeki 20 R 1582 plakalı otomobil, Ali Aygören Bulvarı'nda başka bir aracın çarptığı iddiasıyla yoldan çıktı.

Otomobilin refüjdeki ağaca çarparak devrildiği kazayla ilgili ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan sürücü ile eşi Melek Özen (51), itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılarak Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Özen çiftinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bulvardaki trafik akışı 1 saat kontrollü olarak sağlandı.

Polis, kazaya neden olduğu ileri sürülen aracı ve sürücüsünü bulmak için çalışma başlattı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 07:48 Kaynak: AA
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