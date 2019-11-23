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Denizli'de devrilen otomobildeki sürücü yaralandı

6 saat önce

Pamukkale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince çıkartıldı.

Denizli'de devrilen otomobildeki sürücü yaralandı, System.String[]

Pamukkale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince çıkartıldı.


Kerim Salur (27) idaresindeki 20 AAP 330 plakalı otomobil, Cafer Sadık Abalıoğlu Bulvarı polis uygulama noktası yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.


İhbar üzerine olay yerine 112 Acil, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.


Dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü Salur, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile araçtan çıkartıldı.


Sağlık ekiplerince Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan Salur'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Pamukkale, Denizli, İtfaiye, Salur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 08:36 Kaynak: AA
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