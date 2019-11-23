Denizli'de devrilen otomobildeki sürücü yaralandı

Dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü Salur, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile araçtan çıkartıldı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

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