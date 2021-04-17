Denizli'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yoldan çıkarak devrilen otomobilin sürücüsü, ağır şekilde yaralandı.

Denizli-Afyonkarahisar kara yolu Pınarkent Mahallesi yakınlarında S.Ç. (36) idaresindeki 20 BH 654 plakalı otomobil, yoldan çıkarak devrildi.

Kazada, otomobilin sürücüsü S.Ç. ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Sürücünün daha önce ehliyetine el konduğu, otomobilin de kiralık olduğu öğrenildi.