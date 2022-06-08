Denizli'de devrilen tırda sıkışan sürücü kurtarıldı - Son Dakika
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Denizli'de devrilen tırda sıkışan sürücü kurtarıldı

08.06.2022 18:40
Denizli'de devrilen tırda sıkışan sürücü kurtarıldı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde devrilen tırda sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde devrilen tırda sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Acıpayam yönünden Darıveren Mahallesi yönüne giden Sadettin Karakaya idaresindeki bir beton firmasına ait dorsesi boş 20 H 5531 plakalı tır devrildi.

Kazayı göreler, sağlık, jandarma ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

Hurdaya dönen tırda sıkışan sürücü Karakaya, itfaiye ekiplerinin 3 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Karakaya, Acıpayam Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Denizli'de devrilen tırda sıkışan sürücü kurtarıldı
Denizli'de devrilen tırda sıkışan sürücü kurtarıldı
Denizli'de devrilen tırda sıkışan sürücü kurtarıldı
Denizli'de devrilen tırda sıkışan sürücü kurtarıldı
Denizli'de devrilen tırda sıkışan sürücü kurtarıldı

YORUMLAR
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İçecek yüklü tır şarampole devrildi: 1 yaralı İçecek yüklü tır şarampole devrildi: 1 yaralı
Kaynak: AA

Darıveren, Acıpayam, İtfaiye, Denizli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizli'de devrilen tırda sıkışan sürücü kurtarıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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