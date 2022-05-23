Denizli'de traktör devrildi: 2 ölü - Son Dakika
Üye Girişi

Denizli'de traktör devrildi: 2 ölü

23.05.2022 15:03
Denizli'de traktör devrildi: 2 ölü

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, girdiği virajda konttrolden çıkıp tarlaya devrilen traktördeki 2 kişi yaşamını yitirdi.

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, girdiği virajda konttrolden çıkıp tarlaya devrilen traktördeki 2 kişi yaşamını yitirdi.

Eskihisar Mahallesi'ndeki evinden bugün saat 12.00 sıralarında Goncalı Mahallesi'ndeki tarlasına gitmek için yola çıkan Ceyhan Çetin (62) yönetimindeki 20 H 5062 plakalı traktör, virajda tarlaya devrildi. İhbar üzerine kaza yerine acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Acil sağlık ekibi traktörün altında kalan Çetin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Traktörün çamurluğunun üzerinde yolculuk yaptığı belirlenen Arif Çağlar (55) ise Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çağlar da doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.Ceyhan Çetin'in cenazesi, incelemenin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Denizli'de traktör devrildi: 2 ölü
Denizli'de traktör devrildi: 2 ölü
Denizli'de traktör devrildi: 2 ölü
Denizli'de traktör devrildi: 2 ölü
YORUMLAR
500
Bursa'da traktör devrildi: 1 ölü Bursa'da traktör devrildi: 1 ölü NİĞDE Niğde'de üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs devrildi; 2 ölü, 42 yaralı NİĞDE Niğde'de üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs devrildi; 2 ölü, 42 yaralı
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizli'de traktör devrildi: 2 ölü - Son Dakika


Son Dakika
18:14 Fenerbahçeliler sinirden deliye döndü! A Milli Takım'ın kadrosu adeta hayal kırıklığına uğrattı
18:10 Sudan'da bir kadını boynuzlarıyla öldüren koça 3 yıl hapis cezası verildi!
17:56 Başakşehir'den yeni transfer! 24 yaşındaki futbolcu Patryk Szysz ile imzalar atıldı
17:51 Maymun çiçeği hastalığı mutasyona mı uğradı? İşte DSÖ'den merak edilen soruya cevap
17:48 Kadın voleybolcular Türkiye'ye hayran kaldı! Turnuvanın ilgi odağı oldular
17:45 Stefan Kuntz'dan şaşırtan tercihler! A Milli Takım'ın aday kadrosunu açıkladı
17:14 İBB Meclisi'nden karar çıktı! İstanbul'da ulaşım zammı öğrenciler için geri çekiliyor
17:14 Eğitim uçuşunda skandal! Havadaki uçağı otomatiğe alıp metrelerce yüksekte cinsel ilişkiye girdiler
17:04 Kabine toplantısı başladı! Erdoğan zirvenin ardından alınan kararları açıklayacak
16:49 Borussia Dortmund'un yeni teknik direktörü Edin Terzic oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2022 18:32:00. #1.13#
SON DAKİKA: Denizli'de traktör devrildi: 2 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement