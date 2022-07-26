Denizli'de devrilen traktörün altında kalan kadın öldü, 2 kızı yaralandı - Son Dakika
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Denizli'de devrilen traktörün altında kalan kadın öldü, 2 kızı yaralandı

26.07.2022 11:52
Denizli'de devrilen traktörün altında kalan kadın öldü, 2 kızı yaralandı

Denizli'nin Kale ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 63 yaşındaki kadın hayatını kaybetti, 2 kızı yaralandı.

Denizli'nin Kale ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 63 yaşındaki kadın hayatını kaybetti, 2 kızı yaralandı.

Yeliz Yeniay'ın kullandığı 20 ADS 311 plakalı traktör, Gölbaşı Mahallesi yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada traktörden savrulan sürücü ile kardeşi Fatma Fışkın hafif şekilde, traktörün altında kalan anneleri Hatice Aydın ise ağır aralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Kale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hatice Aydın, sağlık çalışanlarının müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kazanın, anne ve kızlarının çalışmak için tarlaya giderken meydana geldiği öğrenildi.

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Aydın'da tırın çarptığı traktörün sürücüsü öldü, 1 kişi yaralandı Aydın'da tırın çarptığı traktörün sürücüsü öldü, 1 kişi yaralandı Gelen çaldı giden çaldı Gelen çaldı giden çaldı
Kaynak: AA

Hatice Aydın, Denizli, Yeniay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizli'de devrilen traktörün altında kalan kadın öldü, 2 kızı yaralandı - Son Dakika

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