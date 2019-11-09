Son Dakika Haberleri: Denizli'de devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
Son Dakika Güncel Denizli'de devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

Denizli'de devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

7 saat önce

Denizli'nin Çivril ilçesinde kullandığı traktörün devrilmesi sonucu sürücü eski muhtar hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı.

Denizli'de devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü, System.String[]

Denizli'nin Çivril ilçesinde kullandığı traktörün devrilmesi sonucu sürücü eski muhtar hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Belence Mahallesi'nde geçen dönem muhtarlık yapan Cafer Cunkuş'un (59) kullandığı 20 LS 890 plakalı traktör, geri manevra sırasında, arkasında takılı römorkuyla şarampole devrildi.

Kazada, traktör sürücüsü eski muhtar Cunkuş, traktörün römorkunda bulunan eşi Naciye Cunkuş (48) ile Emanet Cunkuş (35) ve Hatice Cunkuş (5) yaralandı.

Ambulansla Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan traktör sürücüsü Cafer Cunkuş, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Hayati tehlikesi olan yaralılardan Naciye Cunkuş'un tedavisinin yoğun bakım ünitesinde devam ettiği, diğer yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Denizli, Çivril, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 08:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Zehir tacirlerinden akıl almaz yöntem! Uyuşturucu satmak için vakıf kurdular
Gece karanlığında su kuyusuna düşen adam cep telefonu sayesinde kurtuldu Mardin'de, bir evin bodrumunda 217 canlı akrep ele geçirildi Gökhan Özoğuz'un 10 Kasım paylaşımı sosyal medyada tepki gördü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2019 04:10:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Denizli'de devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]