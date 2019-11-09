Denizli'de devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

Denizli'nin Çivril ilçesinde kullandığı traktörün devrilmesi sonucu sürücü eski muhtar hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Belence Mahallesi'nde geçen dönem muhtarlık yapan Cafer Cunkuş'un (59) kullandığı 20 LS 890 plakalı traktör, geri manevra sırasında, arkasında takılı römorkuyla şarampole devrildi.

Kazada, traktör sürücüsü eski muhtar Cunkuş, traktörün römorkunda bulunan eşi Naciye Cunkuş (48) ile Emanet Cunkuş (35) ve Hatice Cunkuş (5) yaralandı.

Ambulansla Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan traktör sürücüsü Cafer Cunkuş, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Hayati tehlikesi olan yaralılardan Naciye Cunkuş'un tedavisinin yoğun bakım ünitesinde devam ettiği, diğer yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.