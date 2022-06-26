Denizli'de devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü - Son Dakika
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Denizli'de devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

26.06.2022 13:49
Denizli'de devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

Denizli'nin Tavas ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Denizli'nin Tavas ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Garipköy Mahallesi'nde yaşayan Hüseyin Parmaksız'dan (76) haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

Haber verilmesi üzerine dağlık alanda AFAD, jandarma ve diğer ekipler tarafından çalışma başlatıldı.

Ekipler, Parmaksız'ı devrilen traktörünün altında buldu.

Ağır yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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Kaynak: AA

Garipköy, Denizli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizli'de devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizli'de devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü - Son Dakika
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