Haber verilmesi üzerine dağlık alanda AFAD , jandarma ve diğer ekipler tarafından çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA

Garipköy, Denizli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Denizli'de devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü - Son Dakika

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