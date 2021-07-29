Denizli'de devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

Denizli'nin Güney ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.
Mehmet Sırıklıoğlu idaresindeki plakasız traktör, Tilkilik Mahallesi 12. Sokak'ta devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, traktörün altında kalan Sırıklıoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.
Sırıklıoğlu'nun cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Güney Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
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