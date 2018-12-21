Son Dakika Haberleri: Denizli'de Dilencilik Operasyonu

Denizli'de Dilencilik Operasyonu

4 saat önce

Denizli'de askere gitme bahanesiyle vatandaşlardan para talep ettiği ileri sürülen 4 kişiye 127'şer lira para cezası kesildi.

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Denizli'de askere gitme bahanesiyle vatandaşlardan para talep ettiği ileri sürülen 4 kişiye 127'şer lira para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Bayramyeri Meydanı'nda vatandaşlardan para talep ettiği belirtilen kişiler üzerinde çalışma başlattı.

Ekipler, ellerindeki tepsilere Türk bayrağı koyarak 'askere gideceğiz' bahanesiyle para topladıkları belirtilen 4 kişiyi takibe aldı.

Polisleri fark ederek kaçmaya çalışan şüpheliler ara sokakta yakalandı.

Askerliklerini yaptıkları tespit edilen Serkan Efkan D. (26), Emre T. (23), Erkan D. (27) ve Celal Y'ye (26) Kabahatler kanununa göre 127'şer lira para cezası kesildi.

Dilenci şahısların üzerinden çıkan paralara el konuldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 04:15 Kaynak: AA

Denizli, Güncel
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