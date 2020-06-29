Denizli'de doğal gaz borusunu onarmaya çalışan 3 işçi yaralandı - Son Dakika

Denizli'de doğal gaz borusunu onarmaya çalışan 3 işçi yaralandı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde çalışma sırasında iş makinesinin zarar verdiği doğal gaz borusundaki sızıntıyı önlemeye çalışan 3 işçi parlama sonucu yaralandı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde çalışma sırasında iş makinesinin zarar verdiği doğal gaz borusundaki sızıntıyı önlemeye çalışan 3 işçi parlama sonucu yaralandı.

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Merkezefendi Mahallesi 1820 Sokak'ta altyapı çalışması yapıldığı sırada iş makinesinin temas ettiği doğal gaz borusu zarar gördü.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen doğal gaz dağıtım şirketi ekipleri, gazı kestikten sonra boruyu onarmaya çalıştı.

Bu sırada boruda kalan gazın parlaması sonucu işçiler Mesut K, Murat A. ve Ünsal Ü. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İşçiler, ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Doğal gaz borusundaki arıza, çevre güvenliği alınıp onarıldıktan sonra altyapı çalışmalarına devam edildi.

Mahalle sakinlerinden Halil Aksoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, caminin avlusunda otururken bağırma sesi duyduklarını belirterek, "Olay var diye buraya koştuk. Doğal gaz parlamış. Üç kişi vardı, vücutlarında yanıklar olmuş, biri bayağı yanmış. Ambulansla hastaneye kaldırıldılar." dedi.

Merkezefendi, Denizli, İşçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 18:03 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Denizli'de doğal gaz borusunu onarmaya çalışan 3 işçi yaralandı - Son Dakika

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