DENİZLİ'DE DOĞAL GAZ PATLAMASI, 2 YARALI

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, iki katlı evde doğal gazın patlaması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, patlama sırasında duvarları yıkılan evde hasar oluştu.

Olay, bugün Bağbaşı Mahallesi 3015 Sokak'taki Birol Sert'e ait 2 katlı evin birinci katındaki dairede meydana geldi. Evde henüz belirlenemeyen bir nedenle doğal gaz kaynaklı patlama meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık, itfaiye, polis ve doğal gaz şirketi ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan acil sağlık ekipleri vücudunda yanıklar oluşan Birol Sert (59) ile eşi Mesude Sert'i (59) ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Patlama sırasında evde olan çiftin torunu Down sendromlu 12 yaşındaki Cüneyt Sert'in yara almadığı öğrenildi. Yaralı çiftin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Patlama nedeniyle evin oturma odası bölümü ile ikinci kat duvarları bahçeye doğru yıkıldı. Olayla ilgili polis ile doğalgaz şirketi ekiplerinin incelemesi sürüyor.

Yaralı çiftin akrabası olan Mehmet Yılmaz, teyzesi Mesude Sert'in evin salonundaki lambayı açtığı sırada patlamanın meydana geldiğini belirterek, Büyük ihtimal bir doğal gaz kaçağı var. Patlama olduktan sonra duvarlar dışarıya doğru çökmüş. Evin içinde yangın çıkmış. Olay sırasında içeride torunları da varmış, onda hiçbir şey yok. Teyzem ve eniştemde üçüncü derece yanık var. Şu anda durumları iyi dedi.