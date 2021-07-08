Denizli'de doğaya 600 keklik salındı - Son Dakika

Denizli'de doğal hayata katkı sağlamak amacıyla Çal, Güney ve Pamukkale ilçelerinde toplam 600 keklik salındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Denizli Şube Müdürlüğü tarafından Doğaya Yaban Hayvanı Yerleştirme Programı kapsamında Çal ilçesi Yukarıseyit ve Aşağıseyit mahallelerinde 100 keklik salımı yapıldı.

Keklik salımına, Çal Kaymakamı Selin Sarı, Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan da katıldı.

Güney ilçesi Cindere Barajı mevkisi ile Pamukkale ilçesi Gökpınar Barajı çevresine ise Güney Belediye Başkanı Halil Ayhan'ın da katılımıyla 500 keklik bırakıldı.