Denizli'de doktora şiddet uygulayan hasta gözaltında

Denizli'de Kale Devlet Hastanesi Acil Servisinde tedavi gördüğü sırada görevli doktora şiddet uyguladığı iddia edilen hasta gözaltına alındı.

Denizli'de önceki akşam Kale Devlet Hastanesi Acil Servisinde mürecaat eden ve psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen C.K. hasta, tedavisi sırasında görevli bir doktora saldırdı. Hastane yetkilileri tarafından verilen beyaz kod üzerine İlçe Emniyet Amirliğine bağlı ekipler, hızlı bir şekilde hastaneye intikal etti. Hastane acil servisinde çalışan doktorlara tehdit, hakaret ve fiziksel saldırıda bulunan C.K., yakalanarak gözaltına alındı. Fiziksel şiddete maruz kalan hekim ise Tavas Devlet Hastanesinden darp raporu aldı.

Konuyla ilgili gerekli adli ve idari işlemlerdin başlatıldığını duyuran Denizli Valiliği, "Saldırıya uğrayan doktorlarımız başta olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" açıklamasında bulundu. - DENİZLİ