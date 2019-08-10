Son Dakika Haberleri: Denizli'de dolmuş ücretlerine zam kararı
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Denizli'de dolmuş ücretlerine zam kararı

49 dakika önce

Denizli'de Şoförler ve Otomobilciler Odası'nın talebi üzerine şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüs hatlarında zam yapılırken, Denizli Büyükşehir Belediyesi otobüslerinde herhangi bir ücret artışı yapılmadı.

Denizli'de dolmuş ücretlerine zam kararı, System.String[]
Denizli'de Şoförler ve Otomobilciler Odası'nın talebi üzerine şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüs hatlarında zam yapılırken, Denizli Büyükşehir Belediyesi otobüslerinde herhangi bir ücret artışı yapılmadı.

Denizli'de Şoförler ve Otomobilciler Odası tarafından şehir içi minibüs hatlarında 15 Ağustos 2019 Perşembe gününden itibaren zam yapıldı. Açıklana ücret tarifesine göre, dolmuşlarda tam ücret 3, öğrenci ise 2 TL 25 kuruş oldu. Zam kararından önce ise dolmuşlarda tam ücret 2 TL 50 kuruşu, öğrenci ise 1 TL 75 kuruştu.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş'nin, toplu taşıma hizmeti yapan belediye otobüslerinde ise herhangi bir fiyat değişikliğine gidilmediği belirtildi. - DENİZLİ
Denizli, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 12:43 Kaynak: İHA
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