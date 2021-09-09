Denizli'de dolmuştaki vatandaşların ceplerinden paralarını çaldığı yönünde kamera görüntüleri bulunan kişi, gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) kentte faaliyet gösteren dolmuşları kullanan kişilerin cebindeki paraların çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Araç güvenlik kameralarını inceleyen jandarma, hırsızlık olayına ilişkin V.K'yı (40) gözaltına aldı.
Hakkında benzer suçlardan 29 kaydının bulunduğu öğrenilen şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Denizli'de dolmuşta hırsızlık yaptığı iddiasıyla bir kişi yakalandı - Son Dakika