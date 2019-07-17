Denizli'de dolu tarım arazilerinde zarara yol açtı
3 saat önce
Denizli'nin Bekilli ilçesinde etkili olan dolu yağışı tarım arazilerinde zarara yol açtı.
Denizli Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 04:30 Kaynak: İHA
'nin Bekilli
ilçesinde etkili olan dolu yağışı tarım arazilerinde zarara yol açtı.
Bekilli ve çevre ilçelerde öğleden sonra etkili olan dolu yağışı, üzüm bağları ve ekili alanlara zarar verdi. Dolu nedeniyle üzüm bağları beyaza bürünürken, çiftçiler oluşan hasarı hesaplamaya çalışıyor. - DENİZLİ
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