Son Dakika Haberleri: Denizli'de dolu tarım arazilerinde zarara yol açtı
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Denizli'de dolu tarım arazilerinde zarara yol açtı

3 saat önce

Denizli'nin Bekilli ilçesinde etkili olan dolu yağışı tarım arazilerinde zarara yol açtı.

Denizli'de dolu tarım arazilerinde zarara yol açtı, System.String[]
Denizli'nin Bekilli ilçesinde etkili olan dolu yağışı tarım arazilerinde zarara yol açtı.

Bekilli ve çevre ilçelerde öğleden sonra etkili olan dolu yağışı, üzüm bağları ve ekili alanlara zarar verdi. Dolu nedeniyle üzüm bağları beyaza bürünürken, çiftçiler oluşan hasarı hesaplamaya çalışıyor. - DENİZLİ
Dolu Yağışı, Bekilli, Denizli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 04:30 Kaynak: İHA
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