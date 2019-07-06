Son Dakika Haberleri: Denizli'de drift yapan sürücüye 7 bin lira para cezası
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Denizli'de drift yapan sürücüye 7 bin lira para cezası

1 saat önce

Denizli'de otomobiliyle "drift" yapan sürücüye 7 bin lira para cezası kesildi.

Denizli'de otomobiliyle "drift" yapan sürücüye 7 bin lira para cezası kesildi.
Alınan bilgiye göre, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda uygulama yapan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 48 LC 381 plakalı otomobilin sürücüsünün drift yaparak trafiği tehlikeye düşürdüğünü görüp aracı durdurmak istedi.
Polisin dur ikazına uymayan otomobil bölgeden uzaklaştı.
Kısa süreli yaşanan kovalamacanın ardından trafik polisleri, otomobili, Merkezefendi ilçesi Saraylar Mahallesi 358 Sokak'ta terk edilmiş olarak buldu.
Daha sonra sürücü F.T'ye ulaşan ekipler, "drift yaparak trafiği tehlikeye sokmak ve tehlikeli araç kullanmak" suçundan 7 bin lira para cezası uyguladı.
Sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konulurken, araç da 2 ay süreliğine trafikten men edildi.
Araç, çekiciyle yediemin otoparkına götürüldü.
Denizli'de drift yapan sürücüye 7 bin lira para cezası
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 03:34 Kaynak: AA
Denizli, Araç, Güncel
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