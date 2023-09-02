Denizli'de düğün yolculuğu faciası: 6 kişinin kimlikleri belli oldu - Son Dakika

Denizli'de düğün yolculuğu faciası: 6 kişinin kimlikleri belli oldu

Denizli\'de düğün yolculuğu faciası: 6 kişinin kimlikleri belli oldu
Son Güncelleme: 02.09.2023 17:18

Denizli'de kum yüklü tırın düğüne giden yolcu otobüsüne çarpması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden 6 kişinin kimlikleri belirlendi.

Denizli'de kum yüklü tırın, düğüne gidenleri taşıyan yolcu otobüsüne çarpması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden 6 kişinin kimlikleri belli oldu.

Honaz ilçesine bağlı Dereçiftlik Mahallesi'nde saat 03.50 sıralarında, Afyon'dan Denizli yönüne seyir halinde olan karayollarına ait Bekir Atman idaresindeki kum yüklü 06 CJE 049 plakalı tır, sürücüsünün kontrolünden çıkıp bariyerleri kırdı ardından karşı şeride geçti. Tır, İzmir'den yola çıkan ve Kayseri'deki düğüne gidenleri taşıyan İbrahim Sungur yönetimindeki 48 E 4505 plakalı yolcu otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüs ile tır şarampole devrildi. Kazada otobüste bulunan 6 kişi hayatını kaybetti, tır şoförü ile birlikte 42 kişi yaralandı.

Yaralıların hastanelerde tedavisi sürerken, hayatını kaybeden 6 kişinin kimlikleri belirlendi. Kazada ölenlerin polis memuru Birol Küçük, Engin Başal, Emel Özcan, Ümran Üzümcü, Ümran Yıldız ve Bahar Başal olduğu öğrenildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Denizli, Afyon, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Denizli'de düğün yolculuğu faciası: 6 kişinin kimlikleri belli oldu - Son Dakika


Son Dakika
18:14 Acun Ilıcalı'dan bomba Mesut Özil yorumu: Mesut Özil olayı bir infazdır
17:42 Kütahya'da Melissa Vargas'a nazar değmesin diye simit dağıtıldı
17:39 Suriye'de hükümet karşıtı protestolar yayılıyor! Kalabalıkların ağzında ''Esad istifa'' sloganları var
17:02 Manisa'da gönül ilişkisi
16:39 Beşiktaş, Ahmet Nur Çebi'nin kura çekimine katıldığı ve kura çekimi sırasında uyuduğu iddialarını yalanladı
16:26 Kalça estetiği sonrası sağlığından olan oyuncu Silvina Luna'nın yaşam destek ünitesi kapatıldı
15:56 3 çocuğunun annesini otomobilde gözünü kırpmadan öldürdü
15:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan, aracından inip vatandaşlarla sohbet etti
15:33 3 futbolcudan servet kazanacaklardı! Galatasaray, kulübü ihya edecek parayı elinin tersiyle itti
15:31 İbrahim Tatlıses, Gülben Ergen ve Şafak Sezer aynı sahnede! Dansları ve şarkıları alkış topladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2023 18:53:10. #1.13#
SON DAKİKA: Denizli'de düğün yolculuğu faciası: 6 kişinin kimlikleri belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement