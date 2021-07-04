Denizli'de düğünde çıkan tartışmada tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde bir düğünde çıkan tartışmada tüfekle vurulan kişi kaldırıldığı hastanede öldü.

Alınan bilgiye göre, Hasköy Mahallesi'ndeki bir düğün törenine gelen E.E. (27) ile Rahmi Çoban (30) arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan sözlü tartışma kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında E.E, otomobilinden aldığı ruhsatsız tüfekle Çoban'a doğru rast gele ateş açtı.

Ağır yaralanan Çoban, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Sarayköy Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri olaydan sonra kaçan E.E'yi yakalamak için çalışma başlattı.