Denizli'de düğünde horoza işkence edenlere para cezası - Son Dakika

Denizli'de düğünde horoza işkence edenlere para cezası

Denizli\'de düğünde horoza işkence edenlere para cezası
Son Güncelleme: 13.09.2023 20:42

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde düzenlenen bir düğünde horoza alkol içirip hayvana eziyet ve işkence yapması nedeniyle gözaltına alınan 5 kişiye 27 bin lira para cezası kesildi. İhbar üzerine yapılan incelemede horoza işkence ettiği belirlenen şüphelilere Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan idari para cezası uygulandı.

Denizli'de Pamukkale ilçesinde düzenlenen bir düğünde horoza alkol içirip hayvana eziyet ve işkence yapması nedeniyle gözaltına alınan 5 kişiye 27 bin lira para cezası kesildi.

Tepki çeken olay, dün Pamukkale ilçesinde yapılan bir düğünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; düğün eğlencesi sırasında horoza alkol içirildiği, hayvana eziyet ve işkence yapıldığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri düğünü çeken kamera kayıtlarını inceledi. Yapılan incelemede horoza işkence ettiği belirlenen 5 kişi tespit edildi. Kimlik tespiti yapılan 5 kişiye 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununa Muhalefet Suçundan kişi başı 4 bin 554 TL, toplamda 27 bin TL idari para cezası uygulandı. Şüpheli şahıslar hakkında adli işlemlerin devam ettiği açıklandı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Pamukkale, Denizli, Suç, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Denizli'de düğünde horoza işkence edenlere para cezası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Denizli'de düğünde horoza işkence edenlere para cezası - Son Dakika
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