Denizli\'de düğünde horoza işkence edenlere para cezası

Denizli'de Pamukkale ilçesinde düzenlenen bir düğünde horoza alkol içirip hayvana eziyet ve işkence yapması nedeniyle gözaltına alınan 5 kişiye 27 bin lira para cezası kesildi.

Tepki çeken olay, dün Pamukkale ilçesinde yapılan bir düğünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; düğün eğlencesi sırasında horoza alkol içirildiği, hayvana eziyet ve işkence yapıldığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri düğünü çeken kamera kayıtlarını inceledi. Yapılan incelemede horoza işkence ettiği belirlenen 5 kişi tespit edildi. Kimlik tespiti yapılan 5 kişiye 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununa Muhalefet Suçundan kişi başı 4 bin 554 TL, toplamda 27 bin TL idari para cezası uygulandı. Şüpheli şahıslar hakkında adli işlemlerin devam ettiği açıklandı. - DENİZLİ