6 kişinin hayatını kaybettiği kazada otobüse çarpan tırın şoförü konuştu - Son Dakika

6 kişinin hayatını kaybettiği kazada otobüse çarpan tırın şoförü konuştu

Son Güncelleme: 02.09.2023 14:40

Denizli'de düğüne giden seyir halindeki yolcu otobüsüne çarpması sonucu meydana gelen kazada 1'i polis 6 kişi ölümüne, 42 kişinin ise yaralanmasına neden olan tır sürücüsü, ifadesinde, 'Kaza araç direksiyonunun kitlenmesi sonucu meydana geldi' dediği öğrenildi. Ölenlerden üçünün ise kimlikleri belirlendi.

Denizli'de düğüne giden seyir halindeki yolcu otobüsüne çarpması sonucu meydana gelen kazada 1'i polis 6 kişi ölümüne, 42 kişinin ise yaralanmasına neden olan tır sürücüsü, ifadesinde "Kaza araç direksiyonunun kitlenmesi sonucu meydana geldi" dediği öğrenildi. Ölenlerden üçünün ise kimlikleri belirlendi.

6 kişinin hayatını kaybettiği kazada otobüse çarpan tırın şoförü konuştu

KARŞI ŞERİDE GEÇİP OTOBÜSE ÇARPTI

Sabah 03.50 sıralarında Honaz ilçesine bağlı Dereçiftlik Mahallesi'nde meydana gelen kazada, Afyon'dan Denizli yönüne seyir halinde olan karayollarına ait Bekir Atman idaresindeki kum yüklü 06 CJE 049 plakalı tır, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Hakimiyeti sağlanamayan tır, bariyerleri kırıp, Afyon istikametindeki karşı şeritte geçti. Kontrolü sağlanamayan tır, İzmir'de gerçekleşen düğünden Kayseri'ye gitmeye çalışan yolcular tarafından kiralandığı öğrenilen İbrahim Sungur yönetimindeki 48 E 4505 plakalı yolcu otobüsüne çarptı.

6 kişinin hayatını kaybettiği kazada otobüse çarpan tırın şoförü konuştu

6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, ONLARCA YARALI VAR

Çarpmanın etkisiyle otobüs ile tır şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekibi yaralılara yaptığı ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırırken, sıkışan yaralıları ise itfaiye ekipleri kurtardı. Otobüste yolcu konumunda bulunan polis memuru Birol Küçük ile birlikte 6 kişinin öldüğü ve tır şoförü ile birlikte 42 kişin yaralandığı öğrenildi. Yapılan kimlik tespit çalışmalarında ölenlerden üçünün polis memuru Birol Küçük, Ümran Yıldız ve Emel Özcan olduğu, diğer ölenlerin kimliklerinin belirlenmesi için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

6 kişinin hayatını kaybettiği kazada otobüse çarpan tırın şoförü konuştu

TIR ŞOFÖRÜ "DİREKSİYON KİLİTLENDİ" DEDİ

Sağlık ekibi tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Denizli Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralı tır şoförü Bekir Atman, jandarmaya verdiği ilk ifadesinde, kazanın aracının direksiyonunun kitlenmesi sonucu meydana geldiğini söylediği öğrenildi.

6 kişinin hayatını kaybettiği kazada otobüse çarpan tırın şoförü konuştu

HASTANE BAHÇESİNDE ACI BEKLEYİŞ

6 kişinin öldüğü ve 43 kişinin ise yaralandığı kazayı duyan aile ve yakınları, Denizli'de bulunan hastanelere akın ediyor. Yakınlarından bilgi almak için kimisi hastane içerisinde kimisi ise bahçesinde uzun süre bekliyor.

Kaynak: İHA

Tragger, Denizli, Seyahat, Polis, Kaza, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 6 kişinin hayatını kaybettiği kazada otobüse çarpan tırın şoförü konuştu - Son Dakika


Son Dakika
15:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan, aracından inip vatandaşlarla sohbet etti
15:33 3 futbolcudan servet kazanacaklardı! Galatasaray, kulübü ihya edecek parayı elinin tersiyle itti
15:31 İbrahim Tatlıses, Gülben Ergen ve Şafak Sezer aynı sahnede! Dansları ve şarkıları alkış topladı
15:31 RAMS Global, Fenerbahçe'nin kadın ve erkek basketbol takımlarına sponsor oldu
15:26 BM'den Mali'ye yardım çağrısı: Yıl sonuna kadar 200 bin çocuk açlıktan ölebilir
15:06 Oğlu ile Prenses Diana'nın aşkı dünyayı sallamıştı! Mısırlı milyoner Mohamed Al Fayed, hayatını kaybetti
14:38 Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattı ile 2 şehir arasındaki seyahat süresi 10,5 saat kısalacak
14:35 Putin ''Yenilmez'' olarak tanıttığı nükleer füzesini, savaş konumuna getirdi
14:34 Avrupa, Filenin Sultanları'nın İtalya karşısındaki tarihi geri dönüşünü konuşuyor
14:15 Davayı kaybedince sakin bir hayat yaşamaya başlayan Amber Heard, koltuk değnekleriyle görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2023 16:22:56. #1.13#
SON DAKİKA: 6 kişinin hayatını kaybettiği kazada otobüse çarpan tırın şoförü konuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement