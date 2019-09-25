Denizli'de, trafikte sigara yasağına ilişkin "dumansız araçlar" uygulaması gerçekleştirildi.



Kent merkezi ile tüm ilçelerde asayiş ve trafik ekiplerinin katılımıyla yapılan denetimlerde, araçlarda sigara içilip içilmediği kontrol edildi.



Güzergahlarda kamerayla kayıt alan polis, içinde sigara içildiğini tespit ettiği araçların plakalarını uygulama noktasındaki ekiplere bildirdi.



Araç içerisinde sigara kullandığı tespit edilen sürücü ve yolculara 153'er lira ceza kesildi.

Ekipler, şoför ve yolculara araçlarda sigara içilmemesi konusunda da uyarılarda bulundu.



Durdurulan sürücülerden Ahmet Türk, uygulamadan memnun olduğunu belirterek, "Bu uygulama çok doğru. Sigara zaten sağlığa zararlı. Arabada içildiği zaman diğer yolculara da zararı dokunuyor. Aynı zamanda bence sigara araç kullanmayı da az da olsa dikkati dağıttığı için engelliyor. Bence belki düşük bir ihtimal ama kazalara da sebebiyet verebilir. Bu çok güzel bir uygulama olmuş, inşallah devam eder, sürücülerimiz de bu uygulamaya özenle dikkat eder." dedi.



Sürücü Ahmet Tekbayrak, uygulamanın her açıdan olumlu olduğunu belirterek, ekiplere teşekkür etti.



Sürücülerden Ali Oruç ise uygulamanın iyi olduğunu ancak bilmediği ve ceza yediği bu duruma üzüldüğünü dile getirdi.