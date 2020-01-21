Denizli'de dün meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Denizli'de dün meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Denizli'de dün meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

6 saat önce

Denizli'nin Çal ilçesinde dün meydana gelen trafik kazasında otomobil içerisinde sıkışan 81 yaşındaki Emine Ünlü hayatını kaybetti.

Denizli'de dün meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, System.String[]

Denizli'nin Çal ilçesinde dün meydana gelen trafik kazasında otomobil içerisinde sıkışan 81 yaşındaki Emine Ünlü hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre kaza, Çal ilçesi Hüseyinler Mahallesi'nde meydana geldi. İlçe merkezine seyir halinde olan (51) Şemsettin Ünlü idaresindeki 15 HR 981 plakalı otomobil yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan 81 yaşındaki Emine Ünlü ve oğlu Şemsettin Ünlü araçtan çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Hastaneye kaldırılan anne (81) Emine Ünlü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. - DENİZLİ

Denizli, Çal, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 02:08 Kaynak: İHA
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