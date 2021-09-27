Denizli'de Dünya Turizm Günü kutlanıyor - Son Dakika

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürü Turhan Veli Akyol ile Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, 27 Eylül Dünya Turizm Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Rektör Kutluhan, mesajında, turizm potansiyelinin artırılmasında bilimi çağın teknolojileriyle birleştiren üniversitelere büyük sorumluluk düştüğünü belirtti.

Turizm sektörünün ekonomiye ve istihdama sağladığı katkılar nedeniyle vazgeçilmez bir itici güç olduğunu vurgulayan Kutluhan, üniversitelerinin de bölgede turizm potansiyelinin ortaya çıkarılmasına önemli katkılarda bulunduğunu aktardı.

Karahayıt'ta hizmete açılacak PAÜ Karahayıt Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi ile de sağlık turizmi alanına katkı sağlayacaklarını aktaran Kutluhan, "Sivil toplum örgütleri, kamu kurum ve kuruluşları ve meslek odaları ile fikir birliği içerisinde, bilimin rehberliğinde turizm, teknoloji, sanayi, kültür, spor, ekonomi ve diğer tüm alanlarda önce ilimiz ve bölgemize sonrasında ise ülkemizin gelişimine katkı sunacak çalışmalarımız bugün olduğu gibi gelecekte de artarak devam edecektir." ifadelerini kullandı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Akyol'un mesajı

Veli Akyol, mesajında, coğrafi konumu, iklimi, tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri sayesinde Türkiye'nin 7 bölgesinin, yılın her ayında, yerli ve yabancı turisti çekecek cazibeye sahip olduğunu vurguladı.

Denizli'nin kültürel zenginlik ve çeşitliliğini koruyup geliştirme konusunda çalışmaları sürdürdüklerini belirten Akyol, 2023 Turizm Strateji Planı'nda belirtilen ilkeler ışığında çalışmalara ara vermeden devam ettiklerini aktardı.

Belediye Başkanı Avni Örki'nin mesajı

Belediye Başkanı Avni Örki de mesajında ilçelerinde her yıl milyonlarca turisti ağırladıklarını hatırlattı.

Pamukkale Belediyesi olarak turizm ilçesi olmanın bilinciyle önemli çalışmalara imza attıklarını kaydeden Örki, şöyle dedi:

"Travertenlerin güzelliğine güzellik katmak için, travertenlerin hemen eteğinde yer alan Kocaçukur Göleti'ni tertemiz hale getirdik. Yine aynı yerde bulunan havuzları tadilat yaparak, antik havuzun suyunu bu havuzlara getirdik. Yaz kış bu havuzlarda sıcak suda yüzme imkanı bulunabiliyor. 1992 yılında yapılmış olan turizm yolunu kısa bir sürede sıcak asfaltla kaplayıp 28 yıl sonra yeniledik. Ayrıca Pamukkale mahallemizdeki sokak sağlıklaştırması çalışmaları ile ilçemize ayrı bir değer katıldı."

Akköy Mahallesi'ne futbol sahası yapılacağını aktaran Örki, böylece ilçenin futbol takımlarının kamp için tercih edeceği önemli bir merkeze dönüşeceğine inandığını söyledi.