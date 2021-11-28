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Denizli'de "dur" ihtarına uymayan 2 şüpheli kaza yapınca yakalandı - Son Dakika

Denizli'de "dur" ihtarına uymayan 2 şüpheli kaza yapınca yakalandı

28.11.2021 10:29
Denizli'de "dur" ihtarına uymayan 2 şüpheli kaza yapınca yakalandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan 2 şüpheli, kovalamaca sırasında kaza yaparak hafif şekilde yaralandı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan 2 şüpheli, kovalamaca sırasında kaza yaparak hafif şekilde yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hacıkaplanlar Mahallesi'nde 20 AV 200 plakalı cipin sürücüsü polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

Cip, yaklaşık 2 kilometre sonra Fesleğen Mahallesi Kıbrıs Şehitler Caddesi'nde bir gayrimenkul dükkanının duvarına çarptı.

Kaza nedeniyle araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince çıkartıldı.

Kaçarken havaya ateş ettiği ileri sürülen ve kaza nedeniyle hafif şekilde yaralanan Ş.Ş. ile oğlu S.Ş, hastanedeki tedavilerinin ardından gözaltına alındı.

Otomobilde yapılan aramada 1 tabanca ele geçirildi.

Pamukkale, Denizli, Kıbrıs, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Denizli'de 'dur' ihtarına uymayan 2 şüpheli kaza yapınca yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Denizli'de "dur" ihtarına uymayan 2 şüpheli kaza yapınca yakalandı - Son Dakika
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