Denizli'de "dur" ihtarına uymayan 2 şüpheli kaza yapınca yakalandı - Son Dakika

Kaçarken havaya ateş ettiği ileri sürülen ve kaza nedeniyle hafif şekilde yaralanan Ş.Ş. ile oğlu S.Ş, hastanedeki tedavilerinin ardından gözaltına alındı.

İstanbul'da en çok aranan işçi grubu bakıcılar! 20 bin liraya kadar maaşı var ama çalışacak kimse yok