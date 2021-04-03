Düşen paramotorun pilotu yaralandı - Son Dakika

Öte yandan Kemal Oturak'ın paramotorla uçması ve düşme anı, cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, Oturak'ın paramotorla yere yakın noktada uçarken dengesini kaybetmesi ve yere düşmesi yer alıyor.

Oturak, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Denizli Devlet Hastanesi 'ne götürüldü. Ayağı kırılan Oturak'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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