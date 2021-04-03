Düşen paramotorun pilotu yaralandı - Son Dakika

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde paramotorun düşmesi sonucu ayağı kırılan pilot hastaneye kaldırıldı.
UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki "beyaz cennet" Pamukkale'de Kocaçukur yakınlarındaki pist alanından paramotorla havalanan Kemal Oturak (32), manevra yaparken kanadın kapanması sonucu paraşütle yere düştü.
Oturak, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Denizli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ayağı kırılan Oturak'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Düşme anı cep telefonuyla kaydedildi
Öte yandan Kemal Oturak'ın paramotorla uçması ve düşme anı, cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, Oturak'ın paramotorla yere yakın noktada uçarken dengesini kaybetmesi ve yere düşmesi yer alıyor.
Kaynak: AA
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