Denizli'de duvara çarpan motosikletin sürücüsü öldü - Son Dakika

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Denizli'de duvara çarpan motosikletin sürücüsü öldü
6 saat önce
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde alt geçit duvarına çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde alt geçit duvarına çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Emirullah Şandırlı (60) idaresindeki 20 P 6192 plakalı motosiklet, Topraklık Mahallesi Deliktaş Alt Geçiti'nde duvara çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şandırlı'nın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Şandırlı'nın cenazesi Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Öte yandan motosikletin arkasında yer alan bagaj çantasının içinde alkol şişelerinin bulunduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 10:00 Kaynak: AA
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