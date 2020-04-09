Denizli'de duvara çarpan motosikletin sürücüsü öldü - Son Dakika

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şandırlı'nın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

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