Denizli'deki uyuşturucu operasyonunda 8 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Denizli'deki uyuşturucu operasyonunda 8 kişi tutuklandı

08.08.2022 16:08
Denizli'deki uyuşturucu operasyonunda 8 kişi tutuklandı

Denizli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.

Denizli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen kişilere yönelik çalışma başlattı.

Takibe alınan 8 kişi operasyonla yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda satışa hazır vaziyette esrar, eroin, metamfetamin maddesi ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

YORUMLAR
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Şüpheli şahsın üzerinde uyuşturucu çıktı Şüpheli şahsın üzerinde uyuşturucu çıktı Edirne'de bir evde 1 kilo 200 gram esrar ele geçirildi Edirne'de bir evde 1 kilo 200 gram esrar ele geçirildi
Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Denizli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizli'deki uyuşturucu operasyonunda 8 kişi tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Denizli'deki uyuşturucu operasyonunda 8 kişi tutuklandı - Son Dakika
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