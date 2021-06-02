Denizli'de "EFT iptali" yöntemiyle araç sahiplerini dolandırdığı iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Denizli'de internet üzerinden satın aldıkları araçların bedelini EFT ile gönderdikleri, aracı teslim aldıktan sonra talimatı iptal ederek dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği bünyesinde oluşturulan ekip, internette aracını satışa çıkaran kişilerin dolandırıldıkları şikayetleri üzerine çalışma başlattı.

Şüphelilerin telefonla iletişim kurdukları kişilere güven telkin ederek noterde randevu ayarladığı, mesai bitimi öncesi verilen EFT talimatını satış işlemi bittikten sonra iptal ettiği belirlendi.

Düzenlenen operasyonda yakalanan 2 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.