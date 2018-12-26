Denizli'de Eğitime Kar Engeli
1 saat önce
DENİZLİ'de akşam saatlerinde başlayan ve etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde okullar 26 Kasım Çarşamba günü tatil edildi.
DENİZLİ'de akşam saatlerinde başlayan ve etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde okullar 26 Kasım Çarşamba
günü tatil edildi. Denizli
'de kar yağışı kentin yüksek kesimlerinde ve bazı ilçelerinde etkili oldu. Kalınlığı 10 santimetreye ulaşan kar nedeniyle Denizli Valiliği tarafından, Baklan
, Çal
, Güney ve Bekilli
ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi. Çivril
ilçesinde ise taşımalı sistemle eğitim veren okullar 1 gün (Çarşamba) tatil edildi. Arıca Pamukkale
İlçesi'nde Gözler, Uzunpınar
, Güzelpınar, Akdere
ve Belenardıç mahallelerindeki okullarda da okullar kar yağışı nedeniyle 1 gün tatil oldu.
KAR YOLLARDA DA ETKİLİ OLDU Kar
yağışı Denizli- Antalya
Karayolu'nda etkili oldu. Özellikle, Cankurtaran
Mevkii'nde sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Karayolları ekipleri, yolun kapanmaması için kar kürüme çalışması yaptı. Polis
ekipleri, devriye atarak yol kontrolünü sağladı.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 12:45 Kaynak: DHA
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