Son Dakika Haberleri: Denizli'de Eğitime Kar Engeli

Denizli'de Eğitime Kar Engeli

42 dakika önce

DENİZLİ'de akşam saatlerinde başlayan ve etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde okullar 26 Kasım Çarşamba günü tatil edildi.

Denizli'de Eğitime Kar Engeli, System.String[]
DENİZLİ'de akşam saatlerinde başlayan ve etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde okullar 26 Kasım Çarşamba  günü tatil edildi.

Denizli'de kar yağışı kentin yüksek kesimlerinde ve bazı ilçelerinde etkili oldu. Kalınlığı 10 santimetreye ulaşan kar nedeniyle Denizli Valiliği tarafından, Baklan, Çal, Güney ve Bekilli ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi. Çivril ilçesinde ise taşımalı sistemle eğitim veren okullar 1 gün (Çarşamba) tatil edildi. Arıca Pamukkale İlçesi'nde Gözler, Uzunpınar, Güzelpınar, Akdere ve Belenardıç mahallelerindeki okullarda da okullar kar yağışı nedeniyle 1 gün tatil oldu.

KAR YOLLARDA DA ETKİLİ OLDU

Kar yağışı Denizli- Antalya Karayolu'nda etkili oldu. Özellikle, Cankurtaran Mevkii'nde sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Karayolları ekipleri, yolun kapanmaması için kar kürüme çalışması yaptı. Polis ekipleri, devriye atarak yol kontrolünü sağladı. - Denizli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 01:40 Kaynak: DHA

Çarşamba İlçesi, Denizli, Kar, Güncel
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