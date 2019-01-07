Denizli'de Eğitime Kar Engeli
26 dakika önce
Denizli'nin Çardak ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.
Denizli
'nin Çardak
ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.
İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz
, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çardak ilçesinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartlarından dolayı okulların yarın bir gün süreyle tatil edildiğini belirtti.
İlçede yoğun kar yağışı ile birlikte buzlanma ve ulaşımda meydana gelen aksaklıklar dolayısıyla okulların yarın tatil edildiğini dile getiren Oğuz, diğer ilçelerde eğitimin devam edeceğini kaydetti.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 11:16 Kaynak: AA
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